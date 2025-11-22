Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 22 ноября 2025Россия

Песков высказался о поездке Путина в новые регионы России

Песков допустил, что Путин посетит новые регионы России до конца 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность поездки Владимира Путина в новые регионы страны. Его слова приводит РИА Новости.

Песков допустил, что Путин посетит новые регионы России до конца 2025 года. «Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Песков оценил возможность переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампа. Песков подчеркнул, что этот вопрос следует обсудить, как и уровень контактов стран по Украине. «Это все предстоит определить», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В Подмосковье женщина внезапно «исцелилась» при виде полиции

    За ночь над Россией сбили почти 70 беспилотников

    Названо число сумевших поступить в российские школы детей мигрантов

    В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки

    Песков высказался о поездке Путина в новые регионы России

    Цены на популярные в России фрукты взлетели

    ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химическим оружием

    Стало известно об ухудшении подготовки иностранных наемников в ВСУ

    В США оценили роль санкций в урегулировании на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости