Песков высказался о поездке Путина в новые регионы России

Песков допустил, что Путин посетит новые регионы России до конца 2025 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность поездки Владимира Путина в новые регионы страны. Его слова приводит РИА Новости.

Песков допустил, что Путин посетит новые регионы России до конца 2025 года. «Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Песков оценил возможность переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампа. Песков подчеркнул, что этот вопрос следует обсудить, как и уровень контактов стран по Украине. «Это все предстоит определить», — заявил он.