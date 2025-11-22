Песков высказался о возможных переговорах Путина и Трампа

Песков: Необходимость разговора Путина и Трампа предстоит определить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Песков высказался о возможных переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что этот вопрос следует обсудить, как и уровень контактов стран по Украине. «Это все предстоит определить», — заявил он.

Ранее в России заявили о желании Трампа спасти Украину своим мирным планом. С таким мнением выступил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

До этого Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.