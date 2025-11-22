Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:28, 22 ноября 2025Россия

Песков высказался о возможных переговорах Путина и Трампа

Песков: Необходимость разговора Путина и Трампа предстоит определить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Песков высказался о возможных переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что этот вопрос следует обсудить, как и уровень контактов стран по Украине. «Это все предстоит определить», — заявил он.

Ранее в России заявили о желании Трампа спасти Украину своим мирным планом. С таким мнением выступил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

До этого Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ему не нравится, он может продолжать воевать». Трамп пригрозил Зеленскому в случае отказа от мирного плана США

    Раскрыт возможный план побега Зеленского

    В США рассказали о правках в план Трампа по Украине

    Песков высказался о возможных переговорах Путина и Трампа

    В России захотели создать новые форматы для трибунала над Украиной

    В России обвинили Украину и Европу в препятствовании дипломатическому решению конфликта

    Европейских лидеров предупредили о возможном падении из-за Украины

    Российские военные пресекли попытки ВСУ подвести резервы к Купянску

    В Польше началась спецоперация после взрыва на железной дороге

    Раскрыт страх Евросоюза из-за плана Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости