Попавший под удар украинского дрона россиянин умер в больнице

Гладков сообщил о гибели мужчины из-за удара ВСУ по объекту в Валуйках

Мужчина, который находился в реанимации после атаки украинского беспилотника на город Валуйки, скончался. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, мужчина оказался одним из двух пострадавших при атаке дрона на коммерческий объект. Он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но им это не удалось.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили почти 70 беспилотников, выпущенных Вооруженными силами Украины. Дроны были сбиты над Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом.