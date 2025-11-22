За ночь над Россией сбили почти 70 беспилотников

Минобороны: Украина выпустила 69 беспилотников по России за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь с 21 на 22 ноября сбили почти 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что за ночь над регионами России были сбиты 69 украинских дронов самолетного типа. В частности, 16 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, еще 13 — над Крымом.

Кроме того, по три дрона сбили над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Накануне вечером силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа. Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской областью и Крымом: по две единицы в каждом регионе.