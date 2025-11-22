Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 22 ноября 2025Мир

Премьер Венгрии назвал два пути Европы в российско-украинском конфликте

Орбан: Российско-украинский конфликт и разногласия стран ЕС достигли апогея
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Российско-украинский конфликт и разногласия между странами Евросоюза (ЕС) достигли «переломного момента». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Орбана, сейчас у Европы остается только два пути: поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа или продолжить «вливать деньги и оружие в Украину». Венгрия выбирает идти по пути мира.

Ранее Виктор Орбан заявил, что венгерские власти рассматривают несколько версий по инцидентам на нефтеперерабатывающих заводах стран НАТО. Среди них — внешнее вмешательство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке европейцев переписать мирный план США

    В ДНР рассказали о завершении окружения одного города

    Положение Украины назвали тупиковым из-за мирного плана Трампа

    Премьер Венгрии назвал два пути Европы в российско-украинском конфликте

    В МИД высказались о возможности встречи Путина и Трампа

    Россиянин поставил на заброшенную шайбу в матче КХЛ и выиграл почти 3 миллиона рублей

    В Белоруссии высказались о переговорах с США

    Россиянин на Mercedes сбил троих человек на пешеходном переходе и сбежал

    Квартиру сбежавшей из России солистки Мариинского театра в Москве выставили на продажу

    Стал известен новый представитель Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости