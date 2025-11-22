Орбан: Российско-украинский конфликт и разногласия стран ЕС достигли апогея

Российско-украинский конфликт и разногласия между странами Евросоюза (ЕС) достигли «переломного момента». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Орбана, сейчас у Европы остается только два пути: поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа или продолжить «вливать деньги и оружие в Украину». Венгрия выбирает идти по пути мира.

Ранее Виктор Орбан заявил, что венгерские власти рассматривают несколько версий по инцидентам на нефтеперерабатывающих заводах стран НАТО. Среди них — внешнее вмешательство.