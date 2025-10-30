Орбан назвал возможную причину инцидентов на нефтезаводах стран НАТО

Орбан заявил, что пожар на НПЗ мог быть вызван нападением извне

Венгерские власти рассматривают несколько версий причин инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах стран НАТО, включая то, что они могли быть вызваны внешним вмешательством. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вчера вечером я заслушал доклад министра внутренних дел об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте. Расследование идет полным ходом. Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», — написал политик.

20 октября произошел взрыв на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, которое находится на юге Румынии. В ночь на 21 октября в Венгрии вспыхнул пожар на крупнейшем в стране НПЗ, принадлежащем компании MOL.

После этого, 22 октября, на НПЗ в Братиславе, который занимается переработкой нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Дружба», произошел пожар.