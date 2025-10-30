Венгерские власти рассматривают несколько версий причин инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах стран НАТО, включая то, что они могли быть вызваны внешним вмешательством. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Вчера вечером я заслушал доклад министра внутренних дел об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте. Расследование идет полным ходом. Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», — написал политик.
20 октября произошел взрыв на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, которое находится на юге Румынии. В ночь на 21 октября в Венгрии вспыхнул пожар на крупнейшем в стране НПЗ, принадлежащем компании MOL.
После этого, 22 октября, на НПЗ в Братиславе, который занимается переработкой нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Дружба», произошел пожар.