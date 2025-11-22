Раскрыт механизм взыскания нового технологического сбора в России

Горушкин: Максимальный размер технологического сбора — 5 тысяч рублей за единицу

Максимальный размер технологического сбора ограничен 5000 рублей за единицу, сообщил старший консультант TRIADA Partners Александр Горушкин. Механизм взыскания нового технологического сбора эксперт раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Планируется, что ставка технологического сбора будет устанавливаться в виде фиксированного значения в рублях за единицу товара и может дифференцироваться в зависимости от вида продукции. При этом максимальный размер сбора ограничен 5000 рублей за единицу. Администратором сбора назначен Минпромторг», — рассказал Горушкин.

По словам специалиста, особое внимание уделяется предотвращению двойного налогообложения — ситуации, когда сбор взимается и с компонента, и с готового изделия, в которое он вошел. Этот вопрос планируется проработать особенно тщательно перед вторым этапом введения сбора, добавил он.

Заместитель заведующего кафедрой «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ, старший преподаватель Галина Платунина в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что размер технологического сбора будет зависеть от ряда критериев, например, таких, как сложность производственного цикла, уровень экологической безопасности, энергетическая эффективность и доля добавочной стоимости в изделии.

«Итоговую сумму определят специалисты уполномоченных ведомств, исходя из комплексной оценки указанных показателей. Оплата будет осуществляться либо при ввозе продукции на российскую территорию, либо непосредственно при ее продаже внутри страны», — поделилась эксперт.

Установленные тарифы позволят компенсировать потери отечественных производителей вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры и увеличат приток бюджетных средств для дальнейшего развития национальной экономики Галина Платунина заместитель заведующего кафедрой «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ, старший преподаватель

С 1 сентября 2026 года в России хотят ввести технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. По планам Минпромторга, собранные средства пойдут на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности. Закон уже принят Госдумой.