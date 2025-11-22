Мир
Раскрыт возможный план побега Зеленского

Аналитик Макгрегор считает, что ЦРУ и МИ-6 могут вывезти Зеленского в Израиль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Западные спецслужбы вполне могут спасти украинского президента Владимира Зеленского, считает американский военный аналитик, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Такое мнение он раскрыл в эфире YouTube-канала.

«Он оказался между бандеровцами, которые контролируют его, и обществом, которое уже устало от коррупции», — отметил аналитик.

Макгрегор предположил, что сотрудники ЦРУ или MИ-6 могут оказать Зеленскому помощь. «И они вывезут его на самолете, куда отправились его два проворовавшихся друга, — в Израиль, откуда его не экстрадируют», — считает он.

Кроме того, он, ссылаясь на свои источники в Европе, заявил, что Зеленский располагает суммой не менее миллиарда долларов наличными.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

