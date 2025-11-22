Культура
12:54, 22 ноября 2025Культура

Раскрыты подробности о миллионных долгах двойника Пугачевой

РИА: Приставы взыскивают с двойника Пугачевой 13,6 млн руб. из-за долга по займу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Судебные приставы принудительно взыскивают более 13,6 миллиона рублей с двойника певицы Аллы Пугачевой пародиста Александра Пескова из-за долга по займу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и данные приставов.

Согласно документам, в 2019 году Песков получил заем, который не смог вернуть. В январе 2023 года суд постановил взыскать с него долг, в ответ на это пародист подал апелляционную жалобу. Защита должника уверяла, что заем его клиент не получал, однако суд все равно не встал на его сторону. Спустя два года в отношении Пескова возбудили два исполнительных производства на общую сумму более 13,6 миллиона рублей.

Александр Песков — пародист и артист эстрады. В лучшие времена он мог получать за выступление до пяти миллионов рублей, а его коронным номером стала пародия на Аллу Пугачеву.

Ранее сообщалось, что судебные приставы объявили двойника Пугачевой в розыск.

