Раскрыты подробности о миллионных долгах двойника Пугачевой

РИА: Приставы взыскивают с двойника Пугачевой 13,6 млн руб. из-за долга по займу

Судебные приставы принудительно взыскивают более 13,6 миллиона рублей с двойника певицы Аллы Пугачевой пародиста Александра Пескова из-за долга по займу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и данные приставов.

Согласно документам, в 2019 году Песков получил заем, который не смог вернуть. В январе 2023 года суд постановил взыскать с него долг, в ответ на это пародист подал апелляционную жалобу. Защита должника уверяла, что заем его клиент не получал, однако суд все равно не встал на его сторону. Спустя два года в отношении Пескова возбудили два исполнительных производства на общую сумму более 13,6 миллиона рублей.

Александр Песков — пародист и артист эстрады. В лучшие времена он мог получать за выступление до пяти миллионов рублей, а его коронным номером стала пародия на Аллу Пугачеву.

Ранее сообщалось, что судебные приставы объявили двойника Пугачевой в розыск.

