Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:21, 22 ноября 2025Мир

Раскрыты подробности о встрече министра армии США с чиновниками из Европы

FT: Встреча делегаций США и Евросоюза по Украине состоялась в тошнотворном тоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Тон встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с послами и чиновниками Евросоюза, прошедшей накануне вечером, можно назвать тошнотворным. Об этом написала газета The Financial Times.

На встрече делегаций Дрисколл заявил, что «настроен оптимистично», предупредив, что Вашингтон не станет проявлять гибкость.

«Администрация Трампа заявила украинским и европейским чиновникам, что возможности для переговоров в отношении ее плана по окончанию войны ограничены… Один из высокопоставленных европейских чиновников описал тон встречи как "тошнотворный"», — написала FT.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В Твери арестовали автомобиль известного актера

    Раскрыты подробности о встрече министра армии США с чиновниками из Европы

    На Украине признали нереальность скорого вступления в НАТО

    В США ответили на критику плана Трампа по Украине

    Трамп оценил решение конгрессвумен уйти в отставку

    В США объяснили решение Зеленского о выезде молодежи

    Во Франции заявили об уязвимости Запада перед Россией

    В США рассказали об очень плохом положении Украины

    Экс-премьер Украины объяснил визит Зеленского во Францию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости