Россиянам раскрыли секреты выбора идеального букета ко Дню матери

Флорист Кочнева: Чаще всего россияне в День матери дарят хризантемы

Чаще всего россияне в День матери дарят хризантемы, рассказала владелица студии авторских букетов «Зацветай» и партнер Flowwow Татьяна Кочнева. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт раскрыла секреты, как выбрать идеальную композицию в подарок.

«За последние три года большинство клиентов покупали ко Дню матери хризантемы. Но не классические, а особые премиальные сорта — одноголовые "Виену" и "Бигуди". По сравнению с кустовыми хризантемами "Балтика" и "Багратион" они выглядят более оригинально. К тому же одноголовые хризантемы дольше сохраняют свежесть. При должном уходе они могут простоять в вазе до трех-четырех недель», — рассказала Кочнева.

На втором месте по популярности, по данным эксперта, розы.

«Ко Дню матери часто выбирают нежные пионовидные сорта "Вайт Охара" и "Кэндилайт". Последние славятся пышными бутонами, которые по мере раскрывания увеличиваются почти в три раза», — добавила она.

Тем, кто хочет собрать трендовый букет из роз, советую обратить внимание на садовые сорта «Джульетта» или «Кейра», отсылающие к эстетике уютной английской деревни. Такие цветы стоят в вазе недолго, около недели, но отличаются невероятным ароматом Татьяна Кочнева владелица студии авторских букетов «Зацветай» и партнер Flowwow

Еще одна необычная вариация роз — сорт «Вегги», сообщила Кочнева. Такой цветок слегка напоминает зачаток кочана капусты за счет плотного бутона бело-зеленого оттенка. «Вегги» особенно популярен в качестве подарка для молодых мам, отметила флорист.

«В букеты для мам также уместно включать альстромерии и лизиантусы. У последних лучше выбирать цветы с более плотными, собранными бутонами, например сорт "Россита". Они медленнее раскрываются и дольше сохраняют свежесть. Особенно эффектно осенью смотрятся шоколадные оттенки», — посоветовала собеседница «Ленты.ру».

Табу в букетах ко Дню матери немного. В основном это розы и гвоздики красного цвета. Алые розы традиционно считаются символом страсти, поэтому их чаще дарят в знак признания в любви. Гвоздики или диантусы, хоть и набирают популярность, но в контексте такого праздника будут скорее ассоциироваться с формальным поздравлением Татьяна Кочнева владелица студии авторских букетов «Зацветай» и партнер Flowwow

При этом Кочнева рассказала, что самый выгодный вариант в ноябре –– хризантемы, потому что розы традиционно дорожают из-за логистики, а хризантемы, особенно краснодарские, остаются в стабильной ценовой категории, при этом не уступают по качеству иностранным.

«Сразу после того, как вы принесли букет домой, снимите декоративную упаковку. Несмотря на ее красоту, она не позволяет растениям дышать и может ускорить увядание. Затем подготовьте вазу: идеально чистый сосуд — залог долгой жизни цветов. Перед тем как поставить цветы в вазу, обновите срезы стеблей. Делайте это острым ножом под углом — так площадь впитывания воды станет больше. Удалите лишние листья в той части стебля, которая будет погружена в воду. Это не только предотвратит быстрое загнивание, но и обеспечит лучшее питание бутонам», — заключила собеседница.

Ранее семейный психолог Елена Мошкова в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что лучшим подарком на День матери являются внимание и любовь. Она отметила, что кто-то из женщин любит искусство, кто-то увлекается рукоделием, кто-то — садоводством. Исходя из интересов и пристрастий надо выбирать подарок, который откроет новые горизонты любимого занятия, добавила она.