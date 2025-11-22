Россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Эксперт Ледащева: Новогодняя ночь в России будет снежной и морозной

Новогодняя ночь в России, вероятнее всего, будет снежной и морозной. О погоде в главный зимний праздник рассказала доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева, пишет ТАСС.

По прогнозам эксперта, в январе погода будет соблюдать климатическую норму. «Исходя из этого с большей долей вероятности можно ожидать легкий мороз и наличие снега в новогоднюю ночь. Также традиционно ожидаем рождественских морозов», — отметила Ледащева.

Специалистка предупредила, что прогноз еще может измениться, так как необходимо учитывать множество факторов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что настоящую зиму жители Москвы не увидят до конца ноября. При этом норма по осадкам за месяц будет выполнена, спрогнозировала метеоролог. Температуры воздуха в оставшиеся дни ноября будет держаться около нуля градусов.