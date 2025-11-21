Экономика
Москвичам назвали срок наступления настоящей зимы

Синоптик Позднякова: Настоящей зимы москвичи не увидят до конца ноября
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Следующая неделя принесет в столичный регион дожди, морось и мокрый снег. Когда ждать полноценной зимы, агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погоду в начале следующей недели будет определять атлантический циклон, он же обрушит на мегаполис осадки. В понедельник, 24 ноября, в ночные часы на Москву опустится снег, местами даже образуется временный снежный покров, уточнила Позднякова. Температура ночью будет держаться в пределах от минус 4 градусов до плюс 1 градуса. Днем ожидается мокрый снег, местами он сменится дождями. По прогнозам метеоролога, столбики термометров днем поднимутся до минус 2 — плюс 3 градусов.

Осадки ослабнут только к среде, 26 ноября. Ночью может похолодать до минус 5 градусов, днем температура поднимется до нулевой отметки. Зимней погоды москвичи не застанут вплоть до конца ноября, полагает Позднякова. «Ноябрь завершится, и норма по осадкам в ноябре будет выполнена, но настоящей зимы мы еще в ноябре не ощутим», — сказала она.

Предстоящая зима запомнится жителям Центральной России частыми оттепелями, хотя и будет холоднее, чем в прошлом году. Вместе с периодами оттепели синоптики предвидят и 20-градусные морозы.

