Россиянам предсказали характер погоды предстоящей зимой

Синоптик Вильфанд: Зимой в Центральном ФО будет много оттепелей

Зима 2026 года в целом по России будет холоднее, чем предыдущая, но в Центральном федеральном округе будет много оттепелей. Характер предстоящего сезона предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Вместе с тем, что зима 2026 года повсеместно в России будет холоднее предыдущей, одновременно прогнозируется и повышенное количество тепла на европейской территории, в умеренных широтах», — подчеркнул синоптик.

До этого метеоролог спрогнозировал, что этой зимой по центру европейской части России ударят 20-градусные морозы.

Вильфанд отметил, что сейчас снегом покрыто до 90 процентов территории страны. Практические полностью покрыты снегом Северо-Западный федеральный округ, Дальний Восток, Урал и Сибирь. При этом в последующем, при таянии покрова в некоторых регионах из-за теплой погоды, она сократится до 87 процентов, уточнил синоптик.