01:48, 21 ноября 2025Экономика

Синоптик оценил площадь снежного покрова в России

Синоптик Вильфанд: Снегом покрыто до 90 % территории России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

На сегодняшний день снегом покрыто до 90 процентов территории России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом в последующем, при таянии покрова в некоторых регионах из-за теплой погоды, она сократится до 87 процентов, уточнил специалист.

«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90 процентов территории покрыто снегом», — подчеркнул синоптик.

Вильфанд также отметил, что Северо-Западный федеральный округ уже покрыт снегом. Снег лег и на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.

13 ноября Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров в России растет. Тогда он заявил, что снег покрывает 80 процентов территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве и области продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за гололеда. Изначально режим должен был действовать до ночи 21 ноября, однако теперь предупреждение останется в силе до 00:00 24 ноября.

