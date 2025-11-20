Экономика
17:07, 20 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве и области продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за гололеда. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Изначально режим должен был действовать до ночи 21 ноября, однако теперь предупреждение останется в силе до 00:00 24 ноября. Синоптики отметили, что гололедица также ожидается в нескольких районах столичного региона в утренние часы 21 ноября.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни Москву и Подмосковье ожидает сложная погода. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, на выходных в столице может пойти снег, при этом температура воздуха будет держаться на несколько градусов выше нормы.

