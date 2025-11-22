Россиянам рассказали о попадающей под технологический сбор технике

Москалев: Технологический сбор на первом этапе введут лишь на готовую продукцию

Технологический сбор на первом этапе введут только на готовую продукцию, рассказал директор по стратегическому развитию и управлению проектами компании ENERGON Максим Москалев. О попадающих под сбор товарах специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Технологический сбор будет распространяться только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока. Перечень видов продукции, на которую распространится технологический сбор, правительство РФ будет утверждать поэтапно — в течение нескольких лет список постепенно расширится, но на первом этапе сбор введут только на готовую продукцию», — отметил Москалев.

По мнению специалиста, в первую очередь под сбор попадут готовые электронные вычислительные устройства — смартфоны, ноутбуки и светотехнические изделия, а на втором этапе — компоненты и модули для их сборки для увеличения глубины локализации продукции.

В список могут попасть и изделия, которые используются в критической инфраструктуре: телеком, ЦОД и энергетике. Таким образом, в реестр могут попасть стабилизаторы, бытовые и промышленные ИБП, серверное и сетевое оборудование Максим Москалев директор по стратегическому развитию и управлению проектами компании ENERGON

Управляющий партнер Консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов в разговоре с «Лентой.ру» также отметил, что перечень товаров, на которые распространится сбор, будет расширяться поэтапно. Он добавил, что на это уйдет несколько лет.

«Бизнес и обычные граждане смогут приспособиться к новым условиям. На первом этапе сбор будут взимать только с готовых товаров — ноутбуков, смартфонов, светотехнических изделий и тому подобное. На втором этапе нововведение затронет электронные компоненты и модули. Ставка технологического сбора будет зависеть от стоимости продукции, максимальная составит пять тысяч рублей за единицу. Она распространится на товары, список которой утвердит правительство», — заключил он.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года в России хотят ввести технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. По задумке Минпромторга, собранные средства пойдут на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности. Закон уже принят Госдумой.