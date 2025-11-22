Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:33, 22 ноября 2025Путешествия

Россиянка описала дороги в США фразой «не просто асфальт, а способ жить удобно»

Алина Черненко

Фото: Kosoff / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и восхитилась местными дорогами. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Чем дольше мы катим по США, тем больше мы понимаем: дороги тут — не просто асфальт. Это способ жить удобно», — такой фразой описала увиденное россиянка, которая путешествует по стране на машине со своим молодым человеком.

Материалы по теме:
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024

Ершова пояснила, что вода, туалеты, зоны отдыха, столы для пикника, места для выгула собак и парковки для траков на американских дорогах бесплатные и доступные. «Америка говорит: "Поезжайте. Страна большая — посмотрите ее". Америка живет по правилам, которые работают. Не потому что строго, а потому что удобно. И когда ты это понимаешь — начинаешь доверять дороге», — призналась она.

Автор публикации также отметила, что полицейские на американских дорогах — это не враги, а «навигаторы с властью». Они не устраивают допросы, а объясняют, почему остановили, затем проверяют документы и отпускают. «Кричать никто не будет. Отжимать деньги никто не будет. Вести себя будут уважительно», — добавила россиянка.

Кроме того, путешественница оценила американские парковки. По ее словам, они такие широкие, что там можно припарковать самолет. А водителям нужно платить ровно столько, сколько написано, без всяких «скрытых поборов».

Ранее эта же тревел-блогерша описала США словами «у тебя прав больше, чем ты вообще привык иметь». Ершова пояснила, что некоторые американские законы показались бы жителям России фантастикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подтвердил скорую встречу с западными партнерами

    Бывшие соседки больше года судились из-за кота и потратили на это два миллиона рублей

    Жители Подмосковья стали скупать больше квартир

    Двое детей провалились под лед в российском регионе

    Трехкратного чемпиона мира арестовали в Красноярске

    Пушилин объяснил отказ бойцов ВСУ сдаваться в плен в Димитрове

    Акинфеев вернется в стартовый состав ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США

    В Киеве начался митинг за отставку Зеленского и Ермака

    Странам G7 предрекли финансовый коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости