Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:40, 22 ноября 2025Путешествия

Российские туристы итальянского лайнера рассказали о дискриминации на борту

Shot: Российских туристов на круизном лайнере отделили от иностранцев
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российские туристы итальянского лайнера MSC Euribia рассказали о дискриминации на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, российские туристы купили круиз из Дубая через Абу‑Даби, Сир‑Бани‑Яс и Доху. Отмечается, что за шесть дней тура они ни разу не встретили на ужинах иностранцев, хотя лайнер вмещает до шести тысяч человек.

«В последний день несколько российских семейных пар опоздали на ужин по расписанию и их отвели в соседний ресторан с таким же тарифом. Там были иностранцы и более высокий сервис: бутылка шампанского в ведерке со льдом, живые цветы, дорогие столы, приятный персонал», — сказано в публикации.

Такой сервис, по словам источника канала, в значительной степени отличался от того, который предоставлялся россиянам.

Ранее стало известно, что российских туристов вынудили спать в аэропорту Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах без еды и воды в ожидании рейса до Москвы. Инцидент произошел с пассажирами авиакомпании Air Arabia.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке европейцев переписать мирный план США

    В ДНР рассказали о завершении окружения одного города

    Положение Украины назвали тупиковым из-за мирного плана Трампа

    Премьер Венгрии назвал два пути Европы в российско-украинском конфликте

    В МИД высказались о возможности встречи Путина и Трампа

    Россиянин поставил на заброшенную шайбу в матче КХЛ и выиграл почти 3 миллиона рублей

    В Белоруссии высказались о переговорах с США

    Россиянин на Mercedes сбил троих человек на пешеходном переходе и сбежал

    Квартиру сбежавшей из России солистки Мариинского театра в Москве выставили на продажу

    Стал известен новый представитель Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости