Россиян вынудили спать в аэропорту ОАЭ без еды и воды в ожидании рейса

Россиян оставили без еды и воды в ожидании рейса в аэропорту Шарджи

Российских туристов вынудили спать в аэропорту Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) без еды и воды в ожидании рейса до Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что инцидент произошел с пассажирами авиакомпании Air Arabia. Соотечественники рассказали, что рейс должен был вылететь еще 20 ноября в 17:55 по местному времени, но был отменен.

Никакой информации россиянам не предоставили. С того момента они находятся в зале ожидания. Туристам должны были предоставить отель, однако этого не произошло, и им пришлось ночевать в аэропорту. Помимо этого, их оставили без горячей пищи и воды и не пустили к стойкам информации — их остановили представители авиакомпании.

Ранее россияне, собиравшиеся лететь авиакомпанией Red Wings, застряли в московском аэропорту Домодедово из-за поломки самолета. Борт ремонтировали прямо на летном поле.