Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:41, 21 ноября 2025Путешествия

Россиян вынудили спать в аэропорту ОАЭ без еды и воды в ожидании рейса

Россиян оставили без еды и воды в ожидании рейса в аэропорту Шарджи
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Российских туристов вынудили спать в аэропорту Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) без еды и воды в ожидании рейса до Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что инцидент произошел с пассажирами авиакомпании Air Arabia. Соотечественники рассказали, что рейс должен был вылететь еще 20 ноября в 17:55 по местному времени, но был отменен.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Никакой информации россиянам не предоставили. С того момента они находятся в зале ожидания. Туристам должны были предоставить отель, однако этого не произошло, и им пришлось ночевать в аэропорту. Помимо этого, их оставили без горячей пищи и воды и не пустили к стойкам информации — их остановили представители авиакомпании.

Ранее россияне, собиравшиеся лететь авиакомпанией Red Wings, застряли в московском аэропорту Домодедово из-за поломки самолета. Борт ремонтировали прямо на летном поле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Стало известно о росте налоговых поступлений в России

    Российская пенсионерка нашла в бездомном свою судьбу и погибла на третий день сожительства

    Раскрыта судьба пилота разбившегося в Дубае истребителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости