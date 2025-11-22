Путешествия
17:10, 22 ноября 2025
Путешествия

Российский турист впал в кому после укуса змеи и не выжил

Турист из Тамбова впал в кому после укуса ядовитой змеи на Бали и не выжил
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Kurit afshen / Shutterstock / Fotodom

Туриста из Тамбова укусила на Бали ядовитая змея, он впал в кому и не выжил. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, 32-летнему россиянину стало плохо 14 октября, однако он списал плохое самочувствие на болезнь и не придал ему значения. «19-го числа звонил подруге и дышал в трубку — говорить уже не мог. По дороге в больницу перестал узнавать близких, стал задыхаться, а в госпитале впал в кому», — говорится в публикации.

Турист месяц провел на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние было крайне тяжелым. В итоге россиянина не удалось спасти. Медики заявили, что причиной послужила интоксикация от яда змеи, на руке у мужчины был след от укуса.

Также утверждается, что брату туриста позднее выставили счет на 10 миллионов рублей за лечение в больнице на Бали.

Ранее сообщалось, что туристка из России едва не лишилась жизни после встречи с медузой в Дубае. У 60-летней женщины случился отек Квинке, очевидцам удалось ее спасти.

    Все новости