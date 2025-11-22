Журналист Фази: Противники Украины притворяются ее союзниками

Журналист Томас Фази в соцсети X уличил союзников Украины в притворстве. По его словам, те, кто выступает за украинское государство, на самом деле является не другом, а врагом.

«К настоящему моменту должно быть до боли ясно: главные враги Украины — это те, кто выдает себя за ее сторонников. И всегда ими были», — подчеркнул обозреватель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни на Украине, ни в Европе не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на фронте. По его словам, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

