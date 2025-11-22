Россия
Стало известно о жертвах атаки ВСУ на Самарскую область

Губернатор Федорищев: В Сызрани два человека не выжили в результате атаки БПЛА
Нина Ташевская
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Сызрань Самарской области два человека не выжили в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев на своей странице в мессенджере Max.

По словам главы области, стало известно еще о двух пострадавших — им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена», — рассказал Федорищев. Губернатор также выразил соболезнования семьям в связи с трагедией.

Ранее стало известно, что за ночь над Россией сбили почти 70 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В том числе, 16 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, еще 13 — над Крымом.

