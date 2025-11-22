Стало известно об удивлении чиновников в США из-за мирного плана Трампа

Reuters: Уиткофф и Кушнер удивили чиновников в США из-за мирного плана

Многие высокопоставленные чиновники Госдепартамента и Совета национальной безопасности США не были проинформированы о разработке в Белом доме нового мирного плана по Украине. Об этом сообщает Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер обошли межведомственный процесс. В результате появился документ, который больше выгоден российской стороне, а не Киеву. «Не было никакой координации, никто в Госдепартаменте этого не видел, даже [госсекретарь Марко] Рубио», — рассказал источник.

Ранее администрация Трампа представила новую версию мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Документ содержит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий. Президент России Владимир Путин отметил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.