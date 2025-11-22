Орешкин: Долги ряда стран G7 могут привести их к финансовому коллапсу

Долги стран G7 могут привести их к финансовому коллапсу. Такое заявление сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«Растущий госдолг ряда стран "Группы семи" толкает их к финансовому коллапсу», — заявил он.

По словам Орешкина, мировая экономика сталкивается с фрагментацией из-за санкций, а развитые страны продолжают диктовать условия развивающимся.

Ранее британская газета Financial Times спрогнозировала рекордный рост госдолга США. Вашингтон является участником G7.