06:53, 22 ноября 2025Мир

Трамп оценил решение конгрессвумен уйти в отставку

Трамп назвал хорошей новостью уход Грин из Конгресса США из-за скандала с ней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из Конгресса. Об этом он высказался в интервью телеканалу ABC News.

Трамп назвал хорошей новостью уход Грин из Конгресса из-за скандала с ней. «Это прекрасно», — сказал он.

Американский лидер добавил, что не знал заранее о решении конгрессвумен заранее. «Думаю, она должна быть счастлива», — заключил Трамп.

Ранее Грин объявила об уходе из Конгресса. Она подчеркнула, что ее последним рабочем днем станет 5 января 2026 года.

