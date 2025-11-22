Трамп оценил решение конгрессвумен уйти в отставку

Трамп назвал хорошей новостью уход Грин из Конгресса США из-за скандала с ней

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из Конгресса. Об этом он высказался в интервью телеканалу ABC News.

Трамп назвал хорошей новостью уход Грин из Конгресса из-за скандала с ней. «Это прекрасно», — сказал он.

Американский лидер добавил, что не знал заранее о решении конгрессвумен заранее. «Думаю, она должна быть счастлива», — заключил Трамп.

Ранее Грин объявила об уходе из Конгресса. Она подчеркнула, что ее последним рабочем днем станет 5 января 2026 года.