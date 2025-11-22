Мир
05:12, 22 ноября 2025

Конгрессвумен объявила об уходе из Конгресса

Конгрессвумен Грин объявила об уходе из Конгресса из-за конфликта с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Reuters

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из Конгресса. Ее слова приводит РИА Новости.

Грин подчеркнула, что ее последним рабочем днем станет 5 января 2026 года. Конгрессвумен приняла такое решение на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее поссорившаяся с Трампом Грин извинилась за свою токсичную риторику. «Хочу со всей скромностью сказать: мне жаль, что я участвую в этой токсичной политике; это очень плохо для нашей страны», — сказала она.

