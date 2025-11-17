Поссорившаяся с Трампом его сторонница извинилась за свою токсичную риторику

Поссорившаяся с президентом США Дональдом Трампом его сторонница, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин извинилась за токсичную риторику. Об этом она заявила в интервью CNN.

Марджори Тейлор Грин пообещала, что прекратит использовать токсичную риторику, что, как отмечает телеканал, станет кардинальным изменением ее политического бренда, для которого характерны уничижительные комментарии.

«Хочу со всей скромностью сказать: мне жаль, что я участвую в этой токсичной политике; это очень плохо для нашей страны», — призналась конгрессвумен.

По ее словам, она осознала, что поддерживала острую риторику, которая привела к угрозам в адрес других, и это стало для нее поводом для размышлений.

Ранее Трамп назвал Грин предателем страны. Американский лидер заявил, что его бывшая соратница работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, хотя на самом деле она сама является причиной всех своих проблем.