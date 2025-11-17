Трамп назвал предателя США

Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую соратницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предателем страны. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«[Она] работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!» — сказал глава государства.
До этого Трампа спросили, что он думает о заявлениях Тейлор Грин о том, что из-за слов президента ей стало поступать много угроз. «Я не думаю, что ее жизнь находится в опасности. Честно говоря, я не думаю, что она кому-то нужна», — ответил Трамп.
Президент США уже не в первый раз обвиняет Тейлор Грин в предательстве. В частности, он заявлял, что политические взгляды республиканки «сдвинулись влево». Глава Белого дома также называл Грин «очередным фальшивым политиком».