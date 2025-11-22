Россия
Украденные друзьями Зеленского деньги сопоставили с годовым финансированием бригады ВСУ

ТАСС: На украденные друзьями Зеленского деньги можно год содержать бригаду ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

На Украине подсчитали, что на деньги, которые были украдены приближенными к президенту республики Владимиру Зеленскому, можно было на протяжении года содержать бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Активисты "майдана" винят коррупционеров, пришедших к власти в результате "майдана", в неудачах армии на войне, которая началась из-за "майдана", главной целью которого заявлялась борьба с коррупцией», — сказал представитель силовиков. Он отметил, что на самом деле в сложившейся ситуации украинцы могут винить только себя.

По его словам, сумма, фигурирующая в коррупционном деле, превышает 100 миллионов долларов. «На эти средства можно было бы закупить 2-3 миллиона турникетов, 50 тысяч бронежилетов», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Зеленский заявил, что коррупция — это нормально, она бывает везде.

