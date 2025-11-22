Мир
Украинцам в Германии посоветовали искать работу после отмены пособий

Focus: Украинцам в ФРГ придется искать работу после отмены пособия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

Украинским гражданам в Германии придется незамедлительно искать работу после отмены выплат социального пособия по обеспечению прожиточного минимума. Об этом сообщил немецкий журнал Focus.

По данным издания, министр труда ФРГ Бэрбель Бас хочет, чтобы украинцы, которые больше не будут получать Bürgergeld, как можно быстрее нашли работу и интегрировались в немецкое общество. Отмечается, что целью немецких властей остается быстрая и устойчивая интеграция в трудовую деятельность и общество. В случае, если у беженцев имеются проблемы с трудоустройством из-за отсутствия языковых знаний, они должны будут обязаны пройти интеграционный курс.

В настоящий момент беженцы получают гражданское пособие (Bürgergeld) в размере 563 евро в месяц. В сумму входит аренда жилья, отопление и обязательное медицинское страхование.

Ранее около 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам.

