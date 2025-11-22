В Белом доме указали на слабую позицию Зеленского

Politico: Зеленский согласится на план Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет отказаться от плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Это связано с тем, что сейчас украинский лидер находится в крайне невыгодном положении, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Украинцам придется согласиться [на сделку], учитывая слабость нынешней позиции Зеленского», — сказал собеседник издания.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон «сдержит» поддержку Украины, если Зеленский не примет мирный план.