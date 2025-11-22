Мир
В Европе ответили красочной руганью на мирный план Трампа по Украине

Алевтина Запольская
Фото: Yves Herman / Reuters

Подготовленный при участии спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа план по урегулированию конфликта на Украине вызвал ругань у европейских чиновников. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить свое недовольство, а другой высокопоставленный европейский политик заявил, что "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру"», — сообщают журналисты.

По данным Politico, мирный план Трампа вызвал насмешку высокопоставленных представителей Европейского союза (ЕС). В частности, еврочиновники раскритиковали идею президента США о разблокировке замороженных в Европе российских активов и подчеркнули, что Белый дом «не имеет на это полномочий». Вместе с тем в ЕС опасаются, что инициатива Вашингтона повлияет на нежелание Бельгии передавать активы Украине.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал главные характеристики, которые должны быть прописаны в мирном плане по Украине. Прежде всего, отметил он, украинский мирный план должен «прекратить убийства».

