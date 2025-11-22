В Подмосковье женщина внезапно «исцелилась» при виде полиции

В Подмосковье женщина в инвалидной коляске внезапно «исцелилась» при виде полиции. Увидев людей в форме, она встала на ноги и ушла. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.
Инцидент произошел в Сергиевом Посаде во время рейда народной дружины с сотрудниками правоохранительных органов возле Троице-Сергиевой Лавры.
«Пожилая женщина в инвалидной коляске собирала милостыню от прохожих. Увидев дружинников и полицейских, она моментально встала на ноги и поспешила удалиться. В этот раз деятельность обманщицы удалось пресечь», — рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что рейды проводятся регулярно и способствуют формированию надежной системы общественной безопасности в регионе.
