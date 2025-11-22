В России предложили способ защитить покупателей при мошенничестве с квартирами пенсионеров

Росреестр предложил не возвращать квартиры пенсионерам до возврата денег

Росреестр предложил способ защитить покупателей при мошенничестве с квартирами пенсионеров. Замглавы ведомства Алексей Бутовецкий призвал не возвращать квартиры до момента возврата денег, передает kp.ru.

Он отметил, что в случае признания сделки недействительной запись о праве собственности должна аннулироваться только после того, как деньги вернуть покупателю.

Заявление было сделано на фоне участившихся случаев мошенничества с пожилыми людьми. После завершения сделки продавец заявляет об обмане злоумышленниками, а покупатель лишается и денег, и жилья.

«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — подчеркнул Бутовецкий.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко выразил мнение, что подтверждение дееспособности продавца может помочь в борьбе с жилищными аферистами.