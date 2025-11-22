В России допустили провокации со стороны Украины для срыва мирного процесса

Сенатор Карасин допустил провокации со стороны Киева для срыва мирного процесса

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями» допустил провокации со стороны Киева для срыва мирного процесса.

«Мы провокации ждем ежедневно. Нужно ожидать провокаций со стороны Украины и делать все, чтобы они не приносили … плоды», — сказал сенатор.

Карасин добавил, что российские военные продвигаются на линии фронта на фоне коррупционного скандала, в котором замешаны соратники президента Владимира Зеленского. По мнению члена Совфеда, внутренние проблемы украинской власти стали очевидны даже ее союзникам.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории, и указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

