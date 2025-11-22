Россия
12:45, 22 ноября 2025

В России ограничили число платных мест в вузах

Правительство России ограничило число платных мест по 40 специальностям в вузах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Российское правительство ограничило число платных мест в высших учебных заведениях страны по 40 специальностям. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, на 2026-2027 учебный год количество платных мест сократят по 28 программам подготовки бакалавриата — среди них психология, экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, журналистика, филология, лингвистика, архитектура, менеджмент и другие.

Также количество платных мест ограничат по 12 программам специалитета. В перечень программ попали стоматология, горное дело, пожарная безопасность, экономическая безопасность, перевод и переводоведение, судебная и прокурорская деятельность.

Мера нужна, чтобы изменить структуру коммерческого обучения под нужды экономики, а также повысить качество подготовки специалистов.

Ранее Минобрнауки предложило запретить прием на платные места в вузах, если средний балл за единый государственный экзамен (ЕГЭ) у выпускника ниже 50.

