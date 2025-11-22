В России прокомментировали назначение нового спецпредставителя Трампа по Украине

Депутат Чепа допустил, что назначение Дрисколла связано с доверием Трампа

Назначение министра армии США Дэниела Дрисколла новым спецпредставителем президента страны Дональда Трампа по Украине связано с доверием американского лидера, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это армейский человек. Он только что возглавлял делегацию, которая приезжала на Украину. Они встречались с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и он докладывал ему план Трампа. Я думаю, что это [назначение] связано с тем, что Трамп больше доверяет этому человеку проведение своих намеченных планов по Украине», — прокомментировал Чепа.

Ранее стало известно, что министр армии США Дэниел Дрисколл стал новым спецпредставителем Дональда Трампа по Украине. Об этом написала The Guardian. Телеканал Fox News получил аналогичную информацию от представителя Пентагона, сообщило РИА Новости.

Отмечалось, что группа американских генералов во главе с Дрисколлом, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана с Кремлем.

