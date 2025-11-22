Россия
В российском регионе уничтожили блоки сбитых ракет ATACMS

Гусев: Под Воронежем уничтожили неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: РИА Новости

Специалисты успешно уничтожили под Воронежем неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS. Об этом в субботу, 22 ноября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Подрыв боевых блоков в СНТ "Дальние сады" произведен успешно. Никто из граждан не пострадал. Однако оперативным службам понадобится еще некоторое время, чтобы убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов», — раскрыл глава российского региона.

Как указал Гусев, известно, что один частный дом (нежилой по документам) был разрушен из-за взрыва, а другой получил сильные повреждения. Кроме того, у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление. По словам губернатора, это минимальные из всех возможных повреждений.

«Администрация города будет находиться в контакте с владельцами пострадавших построек. Сейчас самое важное — не мешать продолжению работы оперативных служб и строго следовать их указаниям», — также написал Гусев.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых над Воронежем ракет ATACMS нашли на юго-западе города в садоводческом товариществе. Один из блоков находился в 150 метрах от ближайших строений, а другой лежал возле дачного дома.

По данным Минобороны России, 18 ноября Вооруженные силы Украины попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны. Пострадавших не было.

