В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В Севастополе отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом вечером 22 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, три беспилотника сбили над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Развожаев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться в безопасных местах.

Ранее в Министерстве обороны России отчитались о девяти сбитых над регионами страны беспилотниках ВСУ. Один дрон был уничтожен над Курской областью, еще восемь — над Белгородской областью.

