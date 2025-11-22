В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ в Севастополе

В Севастополе отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом вечером 22 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, три беспилотника сбили над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Развожаев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться в безопасных местах.

Ранее в Министерстве обороны России отчитались о девяти сбитых над регионами страны беспилотниках ВСУ. Один дрон был уничтожен над Курской областью, еще восемь — над Белгородской областью.