Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:23, 22 ноября 2025Россия

В Минобороны отчитались о девяти сбитых над регионами России беспилотниках ВСУ

Минобороны: Девять беспилотников ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над регионами России. Об этом отчитались в Минобороны.

В ведомстве отметили, что один дрон был уничтожен над Курской областью, еще восемь — над Белгородской областью.

В Минобороны уточнили, что беспилотники удалось сбить в период с 12:00 до 18:00 средствами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого сообщалось, что специалисты успешно уничтожили в Воронежской области неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS.

Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление. По словам губернатора региона Александра Гусева, это минимальные из всех возможных повреждений.

18 ноября Вооруженные силы Украины попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны. Пострадавших не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа хочет изменить как минимум четыре пункта плана Трампа по Украине. О каких предложениях идет речь?

    Россиянка не выжила в результате ДТП с торговой тележкой в Паттайе

    В России отреагировали на намерение Европы изменить четыре пункта плана США

    В Минобороны отчитались о девяти сбитых над регионами России беспилотниках ВСУ

    Украину шокировала скорость продвижения мирного плана США

    Мизулина объяснила выбор Донецка в качестве места для бракосочетания

    Британского премьер-министра назвали поджигателем войны

    «Спартак» победил ЦСКА в матче РПЛ

    Трамвай на полной скорости снес двух пешеходов в Москве и попал на видео

    Селена Гомес показала лицо без макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости