В Минобороны отчитались о девяти сбитых над регионами России беспилотниках ВСУ

Минобороны: Девять беспилотников ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями

Девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над регионами России. Об этом отчитались в Минобороны.

В ведомстве отметили, что один дрон был уничтожен над Курской областью, еще восемь — над Белгородской областью.

В Минобороны уточнили, что беспилотники удалось сбить в период с 12:00 до 18:00 средствами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого сообщалось, что специалисты успешно уничтожили в Воронежской области неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS.

Также у ряда строений посечена кровля и повреждено остекление. По словам губернатора региона Александра Гусева, это минимальные из всех возможных повреждений.

18 ноября Вооруженные силы Украины попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны. Пострадавших не было.

