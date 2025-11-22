Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 22 ноября 2025Мир

В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки

CBS: В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки, четыре человека получили ранения. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в Конкорде, штат Северная Каролина. Согласно заявлению властей города, три человека находятся в критическом состоянии, один — в стабильном.

Пока неясно, что послужило причиной стрельбы. Полиция Конкорда изучает видеозаписи с места происшествия и опрашивает очевидцев.

Ранее в городе Ньюарк (США) произошла массовая стрельба, жертвами которой стали два человека. Неизвестный стрелок открыл огонь на участке 300-й квартал Чанселлор-авеню. На месте обнаружили не менее 17 гильз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В Подмосковье женщина внезапно «исцелилась» при виде полиции

    За ночь над Россией сбили почти 70 беспилотников

    Названо число сумевших поступить в российские школы детей мигрантов

    В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки

    Песков высказался о поездке Путина в новые регионы России

    Цены на популярные в России фрукты взлетели

    ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химическим оружием

    Стало известно об ухудшении подготовки иностранных наемников в ВСУ

    В США оценили роль санкций в урегулировании на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости