В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки, четыре человека получили ранения. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в Конкорде, штат Северная Каролина. Согласно заявлению властей города, три человека находятся в критическом состоянии, один — в стабильном.

Пока неясно, что послужило причиной стрельбы. Полиция Конкорда изучает видеозаписи с места происшествия и опрашивает очевидцев.

