08:04, 22 ноября 2025Мир

В США оценили роль санкций в урегулировании на Украине

Вэнс назвал иллюзией идею, что санкции против России позволят Киеву победить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о санкциях, которые вводятся для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Вэнс оценили роль санкций в урегулировании на Украине и назвал иллюзией идею, что ограничения против России позволят Киеву победить. «Мир не делают провалившиеся дипломаты или политики из мира грез», — подчеркнул он.

Ранее Вэнс ответил на критику плана США по Украине. «Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо неверно трактует некоторые критические реалии на земле», — сказал он.

    Все новости