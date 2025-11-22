В США ответили на критику плана Трампа по Украине

Вице-президент Вэнс: Критика плана США по Украине показывает непонимание реалий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на критику плана по урегулированию конфликта на Украине, который разработала администрация президента страны Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети Х.

Вэнс заявил, что критика американского плана по Украине показывает непонимание действительности. «Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо неверно трактует некоторые критические реалии на земле», — написал он.

Ранее Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По словам украинских политиков, в него входит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и других территорий.

