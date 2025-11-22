Мир
В США высказались об альтернативах мирному плану Трампа

RS: Альтернативы плану Трампа могут быть гораздо хуже для Киева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Альтернативы мирному плану урегулирования украинского конфликта, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, могут иметь гораздо более жесткие условия для Украины. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft (RS).

«Альтернативы плану гораздо хуже, особенно для Украины, которая потрясена внутренними кризисами, балансирует на грани экономического коллапса», — сказано в публикации.

По данным издания, Россия пошла на значительные уступки по плану Трампа, состоящего из 28 пунктов. Уступки касаются, в том числе, военной сферы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новый мирный план Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. По словам российского лидера, Москва уже получила текст американского проекта соглашения.

