Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:39, 22 ноября 2025Силовые структуры

В Твери арестовали автомобиль известного актера

Суд в Твери арестовал автомобиль актера Дмитрия Харатьяна из-за спора компаний
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Суд в Твери наложил арест на автомобиль, купленный актером Дмитрием Харатьяном, в рамках спора нескольких компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Известно, что в апреле прошлого года в один из районных судов Твери поступило исковое заявление от компании «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко» к юридическим и физическим лицам. Истец требовал взыскать задолженность по договорам купли-продажи транспортных средств на сумму более 36,5 миллиона китайских юаней.

В мае 2024 года в рамках обеспечения иска судебная инстанция ввела ограничительные меры, среди которых запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, являющихся предметом договоров купли-продажи.

В документах дела указано третье лицо — Дмитрий Вадимович Харатьян. Представитель актера ходатайствовал об отмене обеспечительных мер, поскольку в момент наложения ареста спорные машины перешли в собственность других владельцев. Однако 30 января этого года жалоба была отклонена.

Ранее Харатьян рассказал, что президент США Дональд Трамп просил у режиссера Леонида Гайдая эпизодическую роль в одном из его фильмов. «Гайдай ему ответил: "Кто это такой? Не знаю такого артиста"», — сообщил Харатьян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В Подмосковье женщина внезапно «исцелилась» при виде полиции

    За ночь над Россией сбили почти 70 беспилотников

    Названо число сумевших поступить в российские школы детей мигрантов

    В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки

    Песков высказался о поездке Путина в новые регионы России

    Цены на популярные в России фрукты взлетели

    ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химическим оружием

    Стало известно об ухудшении подготовки иностранных наемников в ВСУ

    В США оценили роль санкций в урегулировании на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости