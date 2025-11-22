В Твери арестовали автомобиль известного актера

Суд в Твери арестовал автомобиль актера Дмитрия Харатьяна из-за спора компаний

Суд в Твери наложил арест на автомобиль, купленный актером Дмитрием Харатьяном, в рамках спора нескольких компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Известно, что в апреле прошлого года в один из районных судов Твери поступило исковое заявление от компании «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко» к юридическим и физическим лицам. Истец требовал взыскать задолженность по договорам купли-продажи транспортных средств на сумму более 36,5 миллиона китайских юаней.

В мае 2024 года в рамках обеспечения иска судебная инстанция ввела ограничительные меры, среди которых запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, являющихся предметом договоров купли-продажи.

В документах дела указано третье лицо — Дмитрий Вадимович Харатьян. Представитель актера ходатайствовал об отмене обеспечительных мер, поскольку в момент наложения ареста спорные машины перешли в собственность других владельцев. Однако 30 января этого года жалоба была отклонена.

