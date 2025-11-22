Россия
22 ноября 2025

Военнослужащие ВСУ попали в плен из-за беспилотника

Дрон ВСУ привел украинских военнослужащих на позиции Российской армии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел украинских военнослужащих на позиции Российской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг».

«Четыре человека отправили на позиции, шли они за дроном, сами не понимая, куда идут и зачем. В итоге вышли на наших бойцов», — раскрыл военнослужащий. Он добавил, что украинские солдаты «сами не поняли, как попали в плен».

Собеседник агентства также заявил, что солдаты ВСУ не ориентируются на местности, среди них царит хаос. «Нет никакого взаимодействия между командирами и обмена информацией между подразделениями», — добавил российский военнослужащий.

Ранее стало известно, что под Северском в Донецкой народной республике российские бойцы взяли в плен группу военнослужащих ВСУ. Уточнялось, что это произошло из-за ошибки украинских командиров.

