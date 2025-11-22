Российские военные пресекли попытки ВСУ подвести резервы к Купянску

Российские военные пресекают попытки Киева подвести резервы к Купянску

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пресекают любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвести резервы к Купянску и его окрестностям, рассказал командир группы БПЛА с позывным Контора. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск «Запад» не позволяют украинским военным пополнить силы у Купянска.

«Наши операторы БПЛА круглосуточно работают на данном участке, пресекая любые попытки ВСУ подвести резервы», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в освобожденном городе Купянске Харьковской области продолжается уничтожение ВСУ, которые окружены на левом берегу реки Оскол.