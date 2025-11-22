Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:49, 22 ноября 2025Бывший СССР

Российские военные пресекли попытки ВСУ подвести резервы к Купянску

Российские военные пресекают попытки Киева подвести резервы к Купянску
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пресекают любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвести резервы к Купянску и его окрестностям, рассказал командир группы БПЛА с позывным Контора. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск «Запад» не позволяют украинским военным пополнить силы у Купянска.

«Наши операторы БПЛА круглосуточно работают на данном участке, пресекая любые попытки ВСУ подвести резервы», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в освобожденном городе Купянске Харьковской области продолжается уничтожение ВСУ, которые окружены на левом берегу реки Оскол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ему не нравится, он может продолжать воевать». Трамп пригрозил Зеленскому в случае отказа от мирного плана США

    В США обвинили Зеленского в попытке блефовать ради сделки по Украине

    Раскрыт возможный план побега Зеленского

    В США рассказали о правках в план Трампа по Украине

    Песков высказался о возможных переговорах Путина и Трампа

    В России захотели создать новые форматы для трибунала над Украиной

    В России обвинили Украину и Европу в препятствовании дипломатическому решению конфликта

    Европейских лидеров предупредили о возможном падении из-за Украины

    Российские военные пресекли попытки ВСУ подвести резервы к Купянску

    Раскрыт страх Евросоюза из-за плана Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости