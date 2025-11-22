Путешествия
Застрявшие в ОАЭ после отмены рейса россияне сообщили подробности

Алевтина Запольская
Застрявшие после отмены рейса иностранной авиакомпании Air Arabia в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) россияне задержатся еще минимум на день. Об этом сообщает находящийся на месте корреспондент «Ленты.ру».

«Вероятно, вылететь сегодня не получится, авиакомпания обещает предоставить отель, но конкретики пока нет», — рассказал он.

Как сообщил корреспондент «Ленты.ру», еще на стойке регистрации в аэропорту Аддис-Абебы гражданам России сказали, что на рейсе из Шарджи в Москву случился овербукинг. После прибытия в аэропорт Шарджи в 07:10 по местному времени россияне столкнулись с большими очередями, в том числе на стойке решения вопроса пересадки, и смогли получить только по одному талону на питание на человека.

По данным корреспондента, с большой долей вероятности россияне вылетят в Москву только 23 ноября. «Если случится чудо, то улетим сегодня в 17:50», — подчеркнул собеседник.

20 ноября полсотни граждан России застряли в Шардже после отмены рейса иностранной авиакомпании Air Arabia. 50 соотечественников, 12 из которых дети, должны были вылететь из Дубая в Москву 20 ноября в 18:00, однако рейс перенесли.

