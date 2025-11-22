Путешествия
Застрявший в Турции лайнер с сотнями россиян вернулся в Сочи

Застрявший в порту Стамбула лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи
Нина Ташевская
Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости

Круизный лайнер Astoria Grande, который застрял в Турции с сотнями россиян на борту, вернулся в Сочи по расписанию. Об этом сообщает РИА Новости.

В порт российского города прибыли 620 пассажиров и около 430 членов экипажа лайнера. Россияне поделились впечатлениями от круиза. Многие отметили доброжелательную обстановку на борту и профессионализм команды.

Пассажиры поделились, что организаторы круиза предоставили им скидку в 25 процентов на следующие путешествия. Туристы также получат компенсацию за несостоявшуюся экскурсию по Стамбулу. По словам гендиректора круизного центра «Инфофлот» Андрея Михайловского, жалоб от пассажиров не поступало.

Лайнер должен был прибыть в Галатапорт Стамбула в ночь на 19 ноября и начать высадку пассажиров в 10 утра. Однако, по предварительным данным, судно с 600 пассажирами не пустили в порт в качестве ответной меры после недопущения турецкого парома Seabridge в Сочи после трех дней ожидания.

